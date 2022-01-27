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15 марта, 19:03 • 106514 просмотра

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"Очень продуктивное общение": Резников встретился с американскими конгрессменами

Киев • УНН

 • 17640 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников провел встречу с представителями Конгресса США в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы МОУ.

Цитата

"Имел честь сегодня приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США в Министерстве обороны Украины. Наше единство — наша сила! Очень продуктивное общение, которое дает надежду ожидать новых правовых рычагов США для сдерживания российской агрессии!" — написал Резников.

Напомним

25 января в Украину прибыл третий пакет помощи от США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью от США.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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