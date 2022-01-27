"Дуже продуктивне спілкування": Резніков зустрівся з американськими конгресменами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із представниками Конгресу США в Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook глави МОУ.
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"Мав за честь сьогодні вітати двопартійну делегацію Конгресу США в Міністерство оборони України. Наша єдність – наша сила! Дуже продуктивне спілкування, яке дає надію очікувати нових правових важелів США для стримування російської агресії!! — написав Резніков.
Нагадаємо
25 січня в Україну прибув третій пакет допомоги від США, який містив оборонні боєприпаси та 300 ракет Javelin.
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував прибуття четвертого літака із допомогою від США.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.