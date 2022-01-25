Очікуємо прильоту 4-го птаха: Резніков анонсував новий літак із допомогою від США

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 3609 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 82645 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 154538 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 150920 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 177466 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 179856 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140919 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150294 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171402 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182233 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 401362 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 122355 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 100186 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 132322 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68839 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 401236 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 277558 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 343279 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 457937 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 705266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68839 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 132322 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115056 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151110 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175024 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Очікуємо прильоту 4-го птаха: Резніков анонсував новий літак із допомогою від США

Очікуємо прильоту 4-го птаха: Резніков анонсував новий літак із допомогою від США

Київ • УНН

 • 28722 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні в Україну прибули ракети Javelin від США. І вже невдовзі Україна очікує ще один літак із допомогою від США. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

“Javelins в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги — пускові установки та ракети — загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-го з великої зграї птахів. Дякую нашому стратегічному партнеру”, — написав Резніков.

Нагадаємо

В аеропорту “Бориспіль” розвантажили літак, у якому прибула третя партія летального озброєння від США.

Зазначимо, що журналіст BuzzFeedNews у Twitter написав про поставку в Україну 300 ракет Javelin.

“До Києва щойно прибула чергова партія американської допомоги у сфері оборонної безпеки, включаючи близько 300 Javelins та боєприпасів”, — написав він.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99