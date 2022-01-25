Очікуємо прильоту 4-го птаха: Резніков анонсував новий літак із допомогою від США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні в Україну прибули ракети Javelin від США. І вже невдовзі Україна очікує ще один літак із допомогою від США. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
Цитата
“Javelins в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги — пускові установки та ракети — загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-го з великої зграї птахів. Дякую нашому стратегічному партнеру”, — написав Резніков.
Нагадаємо
В аеропорту “Бориспіль” розвантажили літак, у якому прибула третя партія летального озброєння від США.
Зазначимо, що журналіст BuzzFeedNews у Twitter написав про поставку в Україну 300 ракет Javelin.
“До Києва щойно прибула чергова партія американської допомоги у сфері оборонної безпеки, включаючи близько 300 Javelins та боєприпасів”, — написав він.
Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022