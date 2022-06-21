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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 68279 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Очень хочу, чтобы обмен уже состоялся: Зеленский рассказал, что делает государство для возвращения пленных защитников Мариуполя

Киев • УНН

 • 88667 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина прилагает все усилия для скорейшего возвращения из плена защитников Мариуполя. В настоящее время государство вовлекает партнеров в этот процесс. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Люксимбурга Ксавье Бетелем, передает УНН.

Детали

По словам главы Государства, среди участников переговоров – Красный Крест, ООН, несколько государств, оказывающих то или иное влияние на оккупантов.

Цитата

"Много деталей не могу сказать, потому что очень хочу, чтобы обмен состоялся, и партнеры, которые обещали помогать – сдержали свое слово. Шаг за шагом, есть результаты. Вернули "Тайру", вернули еще несколько человек. Не хочется терять время, потому что время влияет на раненых", - сказал Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что захваченные в плен российскими оккупантами украинские защитники "Азовстали" живы. Однако пока неизвестно, в каких условиях они содержатся.

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