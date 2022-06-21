Очень хочу, чтобы обмен уже состоялся: Зеленский рассказал, что делает государство для возвращения пленных защитников Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина прилагает все усилия для скорейшего возвращения из плена защитников Мариуполя. В настоящее время государство вовлекает партнеров в этот процесс. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Люксимбурга Ксавье Бетелем, передает УНН.
Детали
По словам главы Государства, среди участников переговоров – Красный Крест, ООН, несколько государств, оказывающих то или иное влияние на оккупантов.
Цитата
"Много деталей не могу сказать, потому что очень хочу, чтобы обмен состоялся, и партнеры, которые обещали помогать – сдержали свое слово. Шаг за шагом, есть результаты. Вернули "Тайру", вернули еще несколько человек. Не хочется терять время, потому что время влияет на раненых", - сказал Зеленский.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что захваченные в плен российскими оккупантами украинские защитники "Азовстали" живы. Однако пока неизвестно, в каких условиях они содержатся.