Дуже хочу, щоб обмін вже відбувся: Зеленський розповів, що робить держава для повернення полонених захисників Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна застосовує усіх зусиль для скорішого повернення з полону захисників Маріуполя. Наразі держава залучає партнерів до цього процесу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксимбурга Ксав’є Бетелем, передає УНН.
Деталі
За словами Голови Держави, серед учасників переговорів - Червоний Хрест, ООН, кілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів.
Цитата
"Багато деталей не можу сказати, бо дуже хочу, щоб обмін відбувся, і партнери, які обіцяли допомагати – стримали своє слово. Крок за кроком, є результати. Повернули "Тайру", повернули ще кілька осіб. Не хочеться втрачати час, бо час впливає на поранених", - сказав Зеленський.
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що захоплені в полон російськими окупантами українські захисники "Азовсталі" живі. Проте поки невідомо, у яких умовах їх утримують.