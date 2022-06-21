Дуже хочу, щоб обмін вже відбувся: Зеленський розповів, що робить держава для повернення полонених захисників Маріуполя

Деталі

За словами Голови Держави, серед учасників переговорів - Червоний Хрест, ООН, кілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів.

Цитата

"Багато деталей не можу сказати, бо дуже хочу, щоб обмін відбувся, і партнери, які обіцяли допомагати – стримали своє слово. Крок за кроком, є результати. Повернули "Тайру", повернули ще кілька осіб. Не хочеться втрачати час, бо час впливає на поранених", - сказав Зеленський.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що захоплені в полон російськими окупантами українські захисники "Азовсталі" живі. Проте поки невідомо, у яких умовах їх утримують.