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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дуже хочу, щоб обмін вже відбувся: Зеленський розповів, що робить держава для повернення полонених захисників Маріуполя

Дуже хочу, щоб обмін вже відбувся: Зеленський розповів, що робить держава для повернення полонених захисників Маріуполя

Київ • УНН

 • 88671 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна застосовує усіх зусиль для скорішого повернення з полону захисників Маріуполя. Наразі держава залучає партнерів до цього процесу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксимбурга Ксав’є Бетелем, передає УНН.

Деталі

За словами Голови Держави, серед учасників переговорів - Червоний Хрест, ООН, кілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів.

Цитата

"Багато деталей не можу сказати, бо дуже хочу, щоб обмін відбувся, і партнери, які обіцяли допомагати – стримали своє слово. Крок за кроком, є результати. Повернули "Тайру", повернули ще кілька осіб. Не хочеться втрачати час, бо час впливає на поранених", - сказав Зеленський.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що захоплені в полон російськими окупантами українські захисники "Азовсталі" живі. Проте поки невідомо, у яких умовах їх утримують.

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