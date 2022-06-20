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"Вони живі, з деякими з них є зв’язок": у Зеленського розповіли про полонених захисників "Азовсталі"

"Вони живі, з деякими з них є зв’язок": у Зеленського розповіли про полонених захисників "Азовсталі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що захоплені в полон російськими окупантами українські захисники "Азовсталі" живі. Проте поки невідомо, у яких умовах їх утримують, розповів Єрмак в інтерв’ю українському виданню LB, інформує УНН.

За його словами, визволення українських військовослужбовців є головним завданям для влади та Головного управління розвідки.

Цитата

«Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, у яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України. Я знаю точно, що завданням на першому етапі було збереження життя наших героїв. Це завдання ГУР виконало», - сказав Єрмак

Деталі

Єрмак додав, що наразі ГУР займається другим етапом – повернення українських захисників на підконтрольну територію України. Щодо загиблих військових, то вже почався процес повернення тіл наших загиблих героїв.

«На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих», - резюмував він.

Нагадаємо 

З перших днів широкомасштабного вторгнення у росіян була ціль - знищити "Азовсталь" та місто Маріуполь. На початку березня тривали жорстокі бої. 

Українська сторона пропонувала росії провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі" у Маріуполі. Про російська влада проігнорувала прохання України. 

Вихід захисників Маріуполя з "Азовсталі" відбувся у травні. У росії заявили, що вийшло близько 2 тисяч бійців. Українська влада поки не повідомляє, скільки військових покинуло "Азовсталь". Тих, хто вийшов із заводу, вивезли на підконтрольну окупантам територію.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зареєстрували сотні українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Україна веде перемовини щодо повернення з полону захисників Маріуполя із "Азовсталі". Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що коли військовослужбовці здійснювали оборону заводу, МОУ також не коментували питання на кшталт, є чи немає у них зв’язку, тому що це чутлива інформація. 

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