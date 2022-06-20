"Они живы, с некоторыми из них есть связь": у Зеленского рассказали о пленных защитниках "Азовстали"

По его словам, освобождение украинских военнослужащих является главной задачей власти и Главного управления разведки.

Цитата

«Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУР. Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину. Я точно знаю, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило», – сказал Ермак.

Детали



Ермак добавил, что ГУР занимается вторым этапом – возвращение украинских защитников на подконтрольную территорию Украины. Что касается погибших военных, то уже начался процесс возвращения тел наших погибших героев.

«На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших», - резюмировал он.

Напомним

С первых дней широкомасштабного вторжения у россиян была цель – уничтожить "Азовсталь" и город Мариуполь. В начале марта продолжались ожесточенные бои.

Украинская сторона предлагала россии провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали" в Мариуполе. О российских властях проигнорировали просьбу Украины.

Выход защитников Мариуполя с "Азовстали" прошел в мае. В россии заявили, что вышло около 2 тысяч бойцов. Украинские власти пока не сообщают, сколько военных покинуло "Азовсталь". Вышедших с завода вывезли на подконтрольную оккупантам территорию.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) зарегистрировали сотни украинских военных, вышедших из завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Украина ведет переговоры о возвращении из плена защитников Мариуполя с "Азовстали". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что когда военнослужащие осуществляли оборону завода, МОУ также не комментировали вопросы вроде, есть ли у них связь, потому что это чувствительная информация.