Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram в России

Вне зависимости от блокировки, мессенджер будет уведомлять всех российских пользователей о развитии ситуации, однако доступность сервиса без VPN не гарантирована.

Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также своевременно скачивать обновления приложения в AppStore или Google Play.

"В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно", - отметил он.

Для Instagram основатель Telegram подготовил отдельный пост. Он написал, что нужно быть готовым рискнуть всем ради свободы.

"Telegram обладает роскошью не заботиться о потоках выручки или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права людей не должны ущемляться из-за страха или жадности", - подчеркнул создатель мессенджера в своем Telegram-канале.

Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.



Накануне Роскомнадзор попросил немедленно ограничить доступ к мессенджер в случае удовлетворения искового заявления.



В июне прошлого года ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи шифрования для доступа к переписке нескольких пользователей. Служба ссылалась на приказ от 19 июня 2016 года, что придает ей такие полномочия.



Адвокаты Telegram настаивали, что требование ФСБ нарушает тайну переписки. Кроме того, основатель мессенджера Павла Дуров назвал его "технически невыполнимыми". В связи с этим компания не выполнила требование ведомства. За это суд оштрафовал месcенджер на 800 000 рублей.



В марте Верховный суд отклонил иск Telegram о признании приказа ФСБ незаконным. После этого, 20 марта, Роскомнадзор дал компании 15 дней на выполнение требования о передаче ключей шифрования. Когда этот срок истек, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировании мессенджера Telegram.