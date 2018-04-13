Дуров прокоментував рішення про блокування Telegram в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднену заяву Павла Дурова.
Незалежно від блокування, месенджер буде повідомляти всіх російських користувачів про розвиток ситуації, проте доступність сервісу без VPN не гарантована.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем зі зв'язком, а також своєчасно завантажувати оновлення додатка в AppStore або Google Play.
"У перші години блокування сторонні VPN/Proxy-сервіси можуть бути перевантажені і з великою ймовірністю будуть працювати повільно", - зазначив він.
Для Instagram засновник Telegram підготував окремий пост. Він написав, що потрібно бути готовим ризикнути всім заради свободи.
"Telegram володіє розкішшю не піклуватися про потоки виручки або продажу реклами. Конфіденційність не продається, і права людей не повинні обмежуватися через страх або жадібність", - підкреслив творець месенджера у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.
Напередодні Роскомнагляд попросив негайно обмежити доступ до месенджер в разі задоволення позовної заяви.
У червні минулого року ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування для доступу до листування декількох користувачів. Служба посилалася на наказ від 19 червня 2016 року, що надає їй такі повноваження.
Адвокати Telegram наполягали, що вимога ФСБ порушує таємницю листування. Крім того, засновник месенджера Павла Дуров назвав його "технічно нездійсненними". У зв'язку з цим компанія не виконала вимогу відомства. За це суд оштрафував месcенджер на 800 000 рублів.
У березні Верховний суд відхилив позов Telegram про визнання наказу ФСБ незаконним. Після цього, 20 березня, Роскомнагляд дав компанії 15 днів на виконання вимоги про передачу ключів шифрування. Коли цей термін минув, Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.