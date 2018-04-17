Дуров пообещал финансировать владельцев Proxy и VPN биткойнами

"Спасибо за поддержку и преданность Telegram - вместе нам удалось пережить первые 24 часа блокировки. Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, несмотря на потери сторонних проектов. Кроме этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy / VPN, многие из которых перестают работать", - говорится в сообщении.

Отметим, в России за прошедшие сутки было заблокировано несколько миллионов IP-адресов Amazon и Google с целью остановить работу мессенджера Telegram.

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием ", - написал Дуров.

Как сообщал УНН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера.



Владелец мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия Роскомнадзора, отметив, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.