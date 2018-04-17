Дуров пообіцяв фінансувати власників Proxy і VPN біткойнами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Засновник Telegram Павло Дуров сьогодні заявив, що пожертвує з особистих коштів мільйони доларів на біткоін-гранти для адміністраторів Proxy і VPN, які надають кошти для обходу блокування його месенджера. Про це він написав на своїй сторінці "ВКонтакті"Російська, передає УНН.
"Дякую за підтримку і відданість Telegram - разом нам вдалося пережити перші 24 години блокування. Як показала остання доба, в своїй війні з прогресом наглядові органи Росії готові блокувати мільйони IP-адрес хмарних хостингів, незважаючи на втрати сторонніх проектів. Крім цього, влада Росії борються і з незалежними сервісами proxy/VPN, багато з яких перестають працювати", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, у Росії минулої доби було заблоковано декілька мільйонів IP-адрес Amazon і Google з метою зупинити роботу мессенджера Telegram.
"В рамках Цифрового Опору - децентралізованого руху на захист цифрових свобод і прогресу - я почав виплачувати біткоіни-гранти адміністраторам proxy і vpn. Протягом цього року буду радий пожертвувати мільйони доларів особистих коштів на ці цілі. Закликаю всіх приєднуватися і брати участь - налаштуванням проксі / vpn серверів або їх фінансуванням", - написав Дуров.
Як повідомляв УНН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати Telegram за ненадання ФСБ ключів шифрування. 16 квітня розпочалася блокування месенджера.
Власник месенджера Павло Дуров прокоментував дії Роскомнагляду, зазначивши, що Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування.