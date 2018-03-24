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Дунай вышел из берегов: "город на воде" Вилково потерпает от наводнения

Дунай вышел из берегов: "город на воде" Вилково потерпает от наводнения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов в связи с таянием снега, из-за чего от наводнения страдает город Вилково Одесской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"Со вчерашнего дня, 23 марта, из-за таяния снега и обильных осадки вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов. В плену холодной водной стихии оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района Одесской области", - говорится в сообщении.

В город направили отряды Нацполиции и Нацгвардии, развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Отмечено, что полицейские готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, недопущению мародерства и сохранности их имущества. Решение о дальнейших действиях будет принято по результатам мониторинга ситуации на территории подтопления.

"Сейчас личный состав обеспечивает охрану общественного порядка возле объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано", - проинформировал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Напомним, спасатели предупредили о возможном подтоплении пониженных незаселенных участков города Вилково в Одесской области.

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