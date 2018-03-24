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Дунай вийшов із берегів: "місто на воді" Вилкове потерпає від повені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів у зв'язку з таненням снігу, через що від повені потерпає місто Вилкове на Одещині. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

"Відучора, 23 березня, через танення снігу і значні опади вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів. У полоні холодної водяної стихії опинилися жителі прибережної зони Вилкове Кілійського району Одеської області", - йдеться в повідомленні.

До міста звели загони Нацполіції та Нацгвардії, розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зазначено, що поліцейські готові приступити до евакуації жителів Вилкове, недопущення мародерства та збереження їх майна. Рішення щодо подальших дій буде прийнято за результатами моніторингу ситуації на території підтоплення.

"Наразі особовий склад забезпечує охорону публічного порядку біля об'єктів, які потребують першочергового захисту у разі погіршення ситуації. Також здійснюється посилене патрулювання з метою своєчасного виявлення підтоплених та зруйнованих ділянок доріг, а також місць, де рух транспорту повністю або частково заблокований", - проінформував начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Нагадаємо, рятувальники попередили про можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста Вилкове в Одеській області.

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