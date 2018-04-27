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Мнение России не влияет на решение о приеме новых стран в НАТО - Столтенберг

Киев • УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Не смотря на то, что Россия выступает и выступала много лет против расширения НАТО, решение о вступлении в Альянс принимается только страной, которая желает вступить, и членами НАТО. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Мнение России не влияет на решение о приеме новых стран в НАТО - Столтенберг

"Мы видим, что, несмотря на то, что Россия выступает и выступала много лет против расширения НАТО и фактически протестовала, когда НАТО принимал в свои ряды нових членов, мы видим, и мы доказываем постоянно, что двери НАТО открыты. Решение о вступление в НАТО принимается только страной, которая желает вступить, и членами НАТО, и никто другой не может вмешаться или ветировать подобный процесс", - сказал Генсек НАТО, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидает ли НАТО усилий по дестабилизации в Македонии подобные тем, которые предпринимались Росией в Черногории.

Он подчеркнул, что основополагающее право каждой страны - определять собственное устройство и собственную безопасность.

Напомним, Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта.

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