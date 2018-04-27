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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Думка Росії не впливає на рішення про прийом нових країн у НАТО - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Не дивлячись на те, що Росія виступає і виступала багато років проти розширення НАТО, рішення про вступ в Альянс приймається лише країною, яка бажає вступити, і членами НАТО. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Думка Росії не впливає на рішення про прийом нових країн у НАТО - Столтенберг

"Ми бачимо, що, незважаючи на те, що Росія виступає і виступала багато років проти розширення НАТО і фактично протестувала, коли НАТО брав до своїх лав нових членів, ми бачимо, і ми доводимо постійно, що двері НАТО відкриті. Рішення про вступ в НАТО приймається лише країною, яка бажає вступити, і членами НАТО, і ніхто інший не може втрутитися або ветувати подібний процес", - сказав Генсек НАТО, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи очікує НАТО зусиль із дестабілізації в Македонії, подібних тим, які робилися Росією в Чорногорії.

Він підкреслив, що основоположне право кожної країни - визначати власний устрій і власну безпеку.

Нагадаємо, Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта.

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