Думка Росії не впливає на рішення про прийом нових країн у НАТО - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Не дивлячись на те, що Росія виступає і виступала багато років проти розширення НАТО, рішення про вступ в Альянс приймається лише країною, яка бажає вступити, і членами НАТО. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Ми бачимо, що, незважаючи на те, що Росія виступає і виступала багато років проти розширення НАТО і фактично протестувала, коли НАТО брав до своїх лав нових членів, ми бачимо, і ми доводимо постійно, що двері НАТО відкриті. Рішення про вступ в НАТО приймається лише країною, яка бажає вступити, і членами НАТО, і ніхто інший не може втрутитися або ветувати подібний процес", - сказав Генсек НАТО, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи очікує НАТО зусиль із дестабілізації в Македонії, подібних тим, які робилися Росією в Чорногорії.
Він підкреслив, що основоположне право кожної країни - визначати власний устрій і власну безпеку.
Нагадаємо, Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта.