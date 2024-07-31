Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о поиске управляющего для комплекса по производству мясных замороженных полуфабрикатов "Ермолино", пишет УНН.

"Агентство готово вдохнуть новую жизнь для завода ТМ "Ермолино": начат поиск управляющего", - говорится в сообщении АРМА.

При этом в Агентстве напомнили, что комплекс, общей площадью 4654,8 кв.м расположенный в Днепропетровской области, был передан им в управление по решению Шевченковского районного суда города Киева. Однако в АРМА решили скромно умолчать о том, что они получили грандиозный актив еще 5 января 2023 года. Хотя не забыли акцентировать на том, что при качественном управлении завод "сможет обеспечить регион продуктами питания и до тысячи рабочих мест, а государство - стабильными поступлениями в бюджет".

Поэтому неудивительно, что за год АРМА под руководством Елены Думы "профессионально" доуправлялась до 300 тонн просроченной продукции и сырья на складах комплекса, требующего утилизации.

Так что удастся ли Думе "вдохнуть новую жизнь" в "Ермолино" и у него появится надежда на светлое будущее - вопрос открытый. Ведь уже есть примеры "успешного" управления и продажи активов новым руководством АРМА. Чего только стоит ситуация с яхтой экс-нардепа Виктора Медведчука, которую за два года АРМА не то что не продала, но благодаря непрофессионализму Думы государство чуть ее не потеряло.

В частности, недавно стало известно, что АРМА не сможет продать яхту медведчука. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что Дума допустила промедление в этом процессе и АРМА начало реализацию яхты Royal Romance только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста. Учитывая такие действия Агентства, стоит ли исключать, что Дума может быть заинтересована в помощи пророссийским силам?

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Дума после прихода в АРМА ничего не изменила в работе агентства. Более того, он убежден, что АРМА - это преступная структура создана под коррумпированное государство.

Не исключено, что такой профессиональный подход к реализации грандиозных активов пророссийских олигархов Дума получила на предыдущей работе. Ведь до того как прийти в АРМА, она, по данным СМИ, довольно успешно продавала акриловые ванны, а потому точно знает как управлять имуществом и его продавать.