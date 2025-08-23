Духовный советник Трампа отправился в Украину
Киев • УНН
Пастор Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, отправился в Украину из Южной Кореи. Он опубликовал фото из аэропорта, подтверждая свой визит.
Детали
"Отправляясь из Южной Кореи в Украину", - написал Бернс в соцсети Х в ночь на субботу.
Он опубликовал также фото из зала ожидания аэропорта.
Дополнение
Журналист Reuters сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, прибудет в Украину.
Однако украинские СМИ заявляют, что Келлог посетит Украину 24-25 августа.
