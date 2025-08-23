$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Духовный советник Трампа отправился в Украину

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Пастор Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, отправился в Украину из Южной Кореи. Он опубликовал фото из аэропорта, подтверждая свой визит.

Духовный советник Трампа отправился в Украину

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс отправился в Украину из Южной Кореи, передает УНН.

Детали

"Отправляясь из Южной Кореи в Украину", - написал Бернс в соцсети Х в ночь на субботу.

Он опубликовал также фото из зала ожидания аэропорта.

Вот почему я назвал путина "злом": духовный советник Трампа об ударе россиян по Сумам14.04.25, 16:10 • 11009 просмотров

Дополнение

Журналист Reuters сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в субботу, 23 августа, прибудет в Украину.

Однако украинские СМИ заявляют, что Келлог посетит Украину 24-25 августа.

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии06.04.25, 22:23 • 15829 просмотров

Анна Мурашко

