Ексклюзив
07:20 • 5824 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 7014 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 9298 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 6008 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 27287 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28329 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 22538 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24704 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24333 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13617 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Духовний радник Трампа вирушив до України

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, вирушив до України з Південної Кореї. Він опублікував фото з аеропорту, підтверджуючи свій візит.

Духовний радник Трампа вирушив до України

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс вирушив до України з Південної Кореї, передає УНН.

Деталі

"Вирушаючи з Південної Кореї до України", - написав Бернс в соцмережі Х в ніч на суботу.

Він опублікував також фото із зали очікування аеропорту.

Ось чому я назвав путіна "злом": духовний радник Трампа про удар росіян по Сумах14.04.25, 16:10 • 11009 переглядiв

Доповнення

Журналіст Reuters повідомляв, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у суботу, 23 серпня, прибуде в Україну.

Проте українські ЗМІ заявляють, що Келлог відвідає Україну 24-25 серпня.

Трагедія у Кривому Розі: духовний радник Трампа закликав світ засудити "терор" росї06.04.25, 22:23 • 15827 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
X Corp.
Кіт Келлог
Reuters
Дональд Трамп
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Україна