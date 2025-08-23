Духовний радник Трампа вирушив до України
Пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, вирушив до України з Південної Кореї. Він опублікував фото з аеропорту, підтверджуючи свій візит.
Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс вирушив до України з Південної Кореї, передає УНН.
Деталі
"Вирушаючи з Південної Кореї до України", - написав Бернс в соцмережі Х в ніч на суботу.
Він опублікував також фото із зали очікування аеропорту.
Доповнення
Журналіст Reuters повідомляв, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у суботу, 23 серпня, прибуде в Україну.
Проте українські ЗМІ заявляють, що Келлог відвідає Україну 24-25 серпня.
