Дугарь рассказала о переписке с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Военная медсестра Яна Дугарь, фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила переписку с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Мне поступают немало вопросов относительно сегодняшней (20 мая - ред.) пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так!!! В свое время я долго искала возможность найти доступ к Президенту и в конце концов его нашла", - говорится в сообщении Дугарь.
Детали
Дугарь заметила, что "переписка между двумя и более людьми - нормально". "Мне важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко", - пояснила она.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что переписывается с Дугарь. Он показал переписку с Дугарь одному из присутствующих представителей СМИ.
Кроме того, Президент заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых по делу Шеремета он готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Так, Зеленский заявил, что за результат расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ответственен министр внутренних дел Аваков.
Дело Шеремета
20 июля 2016 года, около 7:45 утра, произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Среди представителей общественности не поверили в виновность названных людей, были замечания как к главе МВД, так и к присутствию на пресс-конференции, где назвали имена подозреваемых, Президента Зеленского.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.