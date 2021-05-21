Дугарь розповіла про переписку із Зеленським

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"Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої (20 травня - ред.) пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до Президента і зрештою його знайшла", - йдеться у повідомленні Дугарь.

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Дугарь зауважила, що "листування між двома і більше людьми - нормально". "Мені важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі мною, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком", - пояснила вона.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що переписується з Дугарь. Він показав переписку із Дугарь одному із присутніх представників ЗМІ.

Окрім того, Президент заявив, що у разі доведення невинуватості обвинувачених у справі Шеремета він готовий порушувати питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Так, Зеленський заявив, що за результат розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відповідальний міністр внутрішніх справ Аваков.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку, стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У 2019 році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Серед представників громадськості не повірили у винуватість названих людей, були зауваження як до очільника МВС, так і до присутності на пресконференції, де назвали імена підозрюваних, Президента Зеленського.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.