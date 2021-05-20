Дугарь поки не буде коментувати "листування" з Зеленським – адвокат

Цитата:

"Вона з часом сама дасть пояснення, якщо забажає. Поки що (Дугарь –ред.) не коментує… Що коментувати? Людина шукає справедливості у всіх, в кого можна. Президент це гарант Конституції. Людина могла звернутися, як і будь-який інший громадянин", - сказав адвокат.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переписується з Дугарь.

Так, під час пресконференції Зеленський показав переписку із Дугарь одному із журналістів у залі.

Окрім того, Президент заявив, що у разі доведення невинуватості обвинувачених у справі Шеремета він готовий підіймати питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше Зеленський заявляв, що за результат розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відповідальний міністр внутрішніх справ Аваков.



Що було раніше

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У 2019 році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.



