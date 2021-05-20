Дугарь пока не будет комментировать "переписку" с Зеленским - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, пока не будет комментировать заявление Президента Украины Владимира Зеленского об их переписке. Об этом журналисту УНН сообщил ее адвокат Николай Ореховский.
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"Она со временем сама даст объяснения, если пожелает. Пока (Дугарь - ред.) не комментирует... Что комментировать? Человек ищет справедливости у всех, у кого можно. Президент это гарант Конституции. Человек мог обратиться, как и любой другой гражданин", - сказал адвокат.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с Дугарь.
Так, во время пресс-конференции Зеленский показал переписку с Дугарь одному из журналистов в зале.
Кроме того, Президент заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых по делу Шеремета он готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее Зеленский заявлял, что за результат расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ответственный министр внутренних дел Аваков.
Что было раньше
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.