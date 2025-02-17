Дуда встретится с Келлогом во вторник: что известно о встрече

Встреча между президентом Польши Анджеем Дудой и специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом состоится во вторник, 18 февраля, в польском президентском дворце, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Войцех Колярский в эфире Radio RMF24, пишет УНН.

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«Завтра в президентском дворце состоится встреча между Анджеем Дудой и Китом Келлогом», - сообщил Колярский.

Колярский на вопрос, что Кэллог услышит от Дуды, ответил, что «президент повторит то, что говорил уже давно». «Россия не может выиграть эту войну. Она не может достичь успеха», - ответил Колярский.

«В разговоре была заинтересована именно американская сторона. Я бы даже сказал, что были определенные проблемы с графиком, но этого хотела американская сторона», - рассказал он.

Как указано, встреча Дуды и Келлога запланирована на вторник во второй половине дня. Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России, как подчеркнул Колярский, хочет знать позицию президента Польши Анджея Дуды относительно мирных переговоров.