Дуда зустрінеться з Келлогом у вівторок: що відомо про зустріч

Зустріч між президентом Польщі Анджеєм Дудою та спеціальним представником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом відбудеться у вівторок, 18 лютого, у польському президентському палаці, повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Войцех Колярський в ефірі Radio RMF24, пише УНН.

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"Завтра в президентському палаці відбудеться зустріч між Анджеєм Дудою та Кітом Келлогом", - повідомив Колярський.

Колярський на запитання, що Келлог почує від Дуди, відповів, що "президент повторить те, що говорив уже давно". "росія не може виграти цю війну. Вона не може досягти успіху", - відповів Колярський.

"У розмові була зацікавлена ​​саме американська сторона. Я б навіть сказав, що були певні проблеми з графіком, але цього хотіла американська сторона", - розповів він.

Як вказано, зустріч Дуди і Келлога запланована на вівторок у другій половині дня. Спецпредставник президента США з питань України та росії, як підкреслив Колярський, хоче знати позицію президента Польщі Анджея Дуди щодо мирних переговорів.

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