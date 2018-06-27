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Дуда: санкции против России необходимо сохранить

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В своем выступлении после разговоров с президентом Латвии Раймондасом Вейонисом польский глава Анджей Дуда сказал, что оба политика поддерживают идею продолжения диалога с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Мы вовсе не есть сторонниками того, чтобы Россию изолировать", - заверил польский президент.

Вместе с тем, политик добавил, что "по очевидным причинам" - в частности из-за оккупации украинских земель Россией и ее "агрессивного, провокационного поведения", мимо которого нельзя пройти равнодушно - они абсолютно не являются "сторонниками повышения уровня диалога с Россией".

"Мы считаем, что он должен остаться на этом же уровне и также считаем, что санкции должны быть сохранены, и мы, безусловно, будем против любых действий, которые должны вести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией", - заявил президент Польши А. Дуда.

"Сначала Россия должна проявить добрую волю, показать, что она хочет присоединиться к серьезному разговору на тему установления мира и успокоения сиутации, поскольку, к сожалению, сегодня она является агрессором и это - факты", - сказал польский президент.

Как сообщал УНН, Европейский союз вероятно продлит санкции против России. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

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