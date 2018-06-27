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Дуда: санкції проти Росії необхідно зберегти

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У своєму виступі після розмов з президентом Латвії Раймондасом Вейонісом польський очільник Анджей Дуда сказав, що обидва політики підтримують ідею продовження діалогу з Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на "польське Радіо".

"Ми зовсім не є прихильники того, щоб Росію ізолювати", – запевнив польський президент.

Разом з тим, політик додав, що "з очевидних причин" – зокрема через окупацію українських земель Росією та її "агресивну, провокативну поведінку", повз якого не можна пройти байдуже, – вони абсолютно не є "прихильниками підвищення рівня діалогу з Росією".

"Ми вважаємо, що він повинен залишитися на цьому ж рівні і також вважаємо, що санкції повинні бути збережені; і ми, безперечно, будемо проти будь-яких дій, що мали б вести до якогось перезавантаження у відносинах з Росією", – заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Спочатку Росія мусить проявити добру волю, показати, що вона хоче приєднатися до серйозної розмови на тему встановлення миру і заспокоєння сиутації, бо, на жаль, сьогодні вона є агресором і це – факти", – сказав польський президент.

Як повідомляв УНН, Європейський союз імовірно продовжить санкції проти Росії. Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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