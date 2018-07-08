Дуда прибыл в Луцк почтить память жертв Волынской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Польши Дуда прибыл в Луцк для участия в мероприятиях в память жертв Волынской трагедии. Об этом сообщает пресс-служба польского главы государства, передает УНН.
Как отмечается, А.Дуда принимает участие в богослужении за жертвами Волынской трагедии в Соборе святых Петра и Павла в Луцке.
В администрации президента сообщают, что А.Дуда в рамках мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии также передаст местному священнику Римско-католической церкви памятный крест в честь погибших поляков.
Также он посетит одно из бывших польских сел на Волыни и возложит венок на кладбище, на месте братской могилы убитых поляков.
Напомним, 8 июля Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Польшу.
Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Глава государства откроет Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "селянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.
Также П.Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.