Дуда прибув до Луцька вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Луцька для участі в заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє прес-служба польського глави держави, передає УНН.
Як зазначається, А.Дуда бере участь у богослужінні за жертвами Волинської трагедії в Соборі святих Петра і Павла в Луцьку.
В адміністрації президента повідомляють, що А.Дуда в рамках заходів до 75-ї річниці Волинської трагедії також передасть місцевому священику римо-католицької церкви пам'ятний хрест на честь загиблих поляків.
Також він відвідає одне із колишніх польських сіл на Волині та покладе вінок на цвинтарі, на місці братської могили вбитих поляків.
Нагадаємо, 8 липня Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Польщі.
Програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де Глава держави відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських “селянських батальйонів” та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
Також П.Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців — жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.