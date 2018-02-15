Дуда направил в Конституционный суд закон с запретом "бандеризма"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда направил в Конституционный суд для проверки принятые сенатом изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии". Об этом сообщает администрация польского президента, передает УНН.
“14 февраля этого года Президент Польши Анджей Дуда направил в Конституционный суд запрос о проверке конституционности Закона от 26 января 2018 года о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти”, — сказано в сообщении.
По словам президента Польши, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы у каждого гражданина после прочтения их не возникало сомнений, какие действия влекут наказание, а какие нет.
Отмечается, что оценка Конституционного суда открывает юридический путь для обсуждения и уточнения возникающих вопросов.
Как сообщал УНН, в среду подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об ИНП 6 февраля. Согласно решению А.Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые в Польше изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии”, вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.