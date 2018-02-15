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Дуда направив до Конституційного суду закон із забороною "бандеризму"

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда направив до Конституційного суду для перевірки прийняті сенатом зміни в закон про Інститут національної пам'яті, які передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології". Про це повідомляє адміністрація польського президента, передає УНН.

"14 лютого цього року Президент Польщі Анджей Дуда направив до Конституційного суду запит про перевірку конституційності Закону від 26 січня 2018 року про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті", - сказано в повідомленні.

За словами президента Польщі, положення закону повинні бути досить точними, щоб у кожного громадянина після прочитання їх не виникало сумнівів, які дії тягнуть за собою покарання, а які ні.

Відзначається, що оцінка Конституційного суду відкриває юридичний шлях для обговорення і уточнення питань, що виникають.

Як повідомляв УНН, у середу підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни в закон про Інститут національної пам'яті опублікували в офіційному журналі законів Республіки Польща.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про ІНП 6 лютого. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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