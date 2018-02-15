Дуда направив до Конституційного суду закон із забороною "бандеризму"

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда направив до Конституційного суду для перевірки прийняті сенатом зміни в закон про Інститут національної пам'яті, які передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології". Про це повідомляє адміністрація польського президента, передає УНН.