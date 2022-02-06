Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. "Милан" праздновал выигрыш в поединке против "Интера", который прошел в рамках 24-го тура итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "нерадзурри". Вперед номинальных хозяев вывел Иван Перишич. Однако 75 минута и 78 принесли два гола от Оливье Жиру.
"Интер" (53 очка) занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. "Милан" (52) идет вторым, но сыграл на матч больше.
Дополнение
Уже после 8 февраля команда Симоне "Индзаги" сыграет с "Ромой" в Кубке Италии. "Милан" 9 февраля встретится с "Лацио" в своем кубковом поединке.