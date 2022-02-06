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Дубль Жиру приніс "Мілану" перемогу над "Інтером"

Дубль Жиру приніс "Мілану" перемогу над "Інтером"

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. "Мілан" святкував виграш у поєдинку проти "Інтера", який пройшов в рамках 24-го туру італійської Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "нерадзуррі". Вперед номінальних господарів вивів Іван Перішич. Проте 75 хвилини і 78 принесли два голи від Олів'є Жиру.

"Інтер" (53 очки) посідає перше місце у турнірній таблиці італійського чемпіонату. "Мілан" (52) йде другим, але зіграв на матч більше.

Доповнення

Вже після 8 лютого команда Сімоне "Індзагі" зіграє з "Ромою" у Кубку Італії. "Мілан" 9 лютого зустрінеться з "Лаціо" у своєму кубковому поєдинку.

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