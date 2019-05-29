Дубль Яремчука помог сборной Украины обыграть победителя Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На стадионе "Металлист" в Харькове состоялся спарринг с участием сборной Украины и победителем Первой лиги страны СК "Днепр-1", передает УНН со ссылкой на УАФ.
В первом тайме особой активностью в организации атак национальной команды выделялись Александр Зинченко, Евгений Коноплянка и Марьян Швед. В одном из эпизодов после удара Шведа голкипер днепрян, не сумел зафиксировать мяч, и на добивании четко сыграл Роман Яремчук — 1:0.
Справедливости ради следует сказать, что до перерыва к нескольким острым атакам прибегли и подопечные Дмитрия Михайленко, и только недостаток исполнительского мастерства не позволил им записать на свой счет приятный карьеры гол в ворота главной команды страны, пусть даже и в тренировочном матче.
Второй тайм сборная начала с серии быстрых атак, одна из которых вышла показательно четкой и результативной. Точная игра в пас, классный ассист от Марьяна Шведа и удар с ходу от Романа Яремчука, который таким образом оформил дубль — 2:0. По сравнению с первым таймом инициативу в организации атак перехватил Роман Безус, которому ловко помогали на флангах Марьян Швед и Евгений Коноплянка.
К чести игроков “Днепра-1”, они не прекратили попыток найти свое счастье в контратаках, и после розыгрыша углового точный удар в девятку удался Сергею Панасенко. Большего сборники гостям сделать не позволили, проведя несколько неплохих атак в конце поединка — 2:1.
Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед , Яремчук.
Примечательно, что Андрей Ярмоленко, который работает по индивидуальному плану восстановления, участия в матче не принимал.
Добавим, украинская команда 7 июня проведет третий матч отборочного этапа Евро-2020.