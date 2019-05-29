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Дубль Яремчука допоміг збірній України обіграти переможця Першої ліги

Дубль Яремчука допоміг збірній України обіграти переможця Першої ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. На стадіоні “Металіст” в Харкові відбувся спаринг за участі збірної України та переможцем Першої ліги країни СК “Дніпро-1”, передає УНН з посиланням на УАФ.

У першому таймі особливою активністю в організації атак національної команди виділялися Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Мар’ян Швед. В одному з епізодів після удару Шведа голкіпер дніпрян не зумів зафіксувати м’яч, і на добиванні чітко зіграв Роман Яремчук — 1:0.

Заради справедливості слід сказати, що до перерви кілька гострих атак вдалися й підопічним Дмитра Михайленка, і лише брак виконавської майстерності не дозволив їм записати на свій рахунок приємний для кар’єри гол у ворота головної команди країни, хай навіть і в тренувальному матчі.

Другий тайм збірна розпочала із серії швидких атак, одна з яких вийшла показово чіткою та результативною. Точна гра в пас, класний асист від Мар’яна Шведа та удар з ходу від Романа Яремчука, який у такий спосіб оформив дубль, — 2:0. У порівнянні з першим таймом ініціативу в організації атак перехопив Роман Безус, якому вправно допомагали на флангах Мар’ян Швед та Євген Коноплянка.

До честі гравців “Дніпра-1”, вони не припинили спроб знайти своє щастя в контратаках, і після розіграшу кутового точний удар у дев’ятку вдався Сергію Панасенку. Більшого збірники гостям зробити не дозволили, провівши кілька непоганих атак під кінець поєдинку — 2:1.

Україна: Білик (молодіжна збірна), В. Кравець, Пластун, Прокопчук (молодіжна збірна), Петряк (77, Мілованов, молодіжна збірна), Маліновський (46, Козак, молодіжна збірна), Зінченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Примітно, що Андрій Ярмоленко, який працює за індивідуальним планом відновлення, участі у матчі не брав.

Додамо, українська команда 7-го червня проведе третій матч відбірного етапу Євро-2020.

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