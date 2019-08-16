Дубль украинского форварда вывел ФК "Рига" в плей-офф Лиги Европы

После домашней ничьей 1:1, “Рига” в данном противостоянии дважды находилась в роли тех, кто отыгрывается. Однако благодаря украинскому форварду Дебелко, который отличился два раза, “Рига” оформила ничью 2:2, и получила пропуск в плей-офф (правило забитых голов в гостях).

Заметим, что за путевку в групповой этап Лиги Европы клуб Дебелко противостоять датскому “Копенгагену”.