Дубль украинского форварда вывел ФК "Рига" в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В одном из матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы ФК “Рига” Романа Дебелко в гостях противостоял финском ФК “ХИК”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
После домашней ничьей 1:1, “Рига” в данном противостоянии дважды находилась в роли тех, кто отыгрывается. Однако благодаря украинскому форварду Дебелко, который отличился два раза, “Рига” оформила ничью 2:2, и получила пропуск в плей-офф (правило забитых голов в гостях).
Заметим, что за путевку в групповой этап Лиги Европы клуб Дебелко противостоять датскому “Копенгагену”.