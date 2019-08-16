Дубль українського форварда вивів ФК “Рига” у раунд плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В одному із матчів у відповідь третього відбіркового раунду Ліги Європи ФК "Рига" Романа Дебелка в гостях протистояв фінському ФК "ХІК", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Після домашньої нічиї 1:1, “Рига” в даному протистоянні двічі знаходилася в ролі тих, хто відіграється. Проте завдяки українському форварду Дебелку, який відзначився два рази, “Рига” оформила нічию 2:2, і отримала перепустку до раунду плей-офф (правило забитих голів в гостях).
Зауважимо, що за путівку до групового етапу Ліги Європи клуб Дебелка протистоятиме датському “Копенгагену”.