Дубль Цыганкова позволил "Динамо" победой завершить выступления в УПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 3135 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67832 просмотра

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7 марта, 08:52 • 118072 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110490 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136957 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144498 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

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Дубль Цыганкова позволил "Динамо" победой завершить выступления в УПЛ

Дубль Цыганкова позволил "Динамо" победой завершить выступления в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10582 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На газоне КСК "Нива" в Александрии одноименный клуб принимал киевское "Динамо" в заключительном 32-м туре УПЛ, передает корреспондент УНН.

В матче "серебряного" и бронзового призеров чемпионата вверх взяли первые. Помог им в достижении цели их капитан - Виктор Цыганков.

Полузащитник завершил атаку с левого фланга из передач Де Пени и Назария Русина, отметившись ударом на дальней штанге (21 мин). На 69 минуте "бело-синие" поймали хозяев на контратаке. Беседин на чужой половине выиграл борьбу у защитника и нашел пасом Цыганкова. Капитан киевлян с сопротивлением двух оппонентов огорчил "Александрию" - 2:0.

Примечательно, что Цыганков завершил сезон на втором месте в бомбардирской гонке УПЛ после Мораеса - 18 голов и 10 ассистов против 19 мячей в Мораеса.

Добавим также, в активе "Динамо" 72 очка, у "Александрии" - 49.

Украинские Национальные Новости

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