Дубль Цыганкова позволил "Динамо" победой завершить выступления в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На газоне КСК "Нива" в Александрии одноименный клуб принимал киевское "Динамо" в заключительном 32-м туре УПЛ, передает корреспондент УНН.
В матче "серебряного" и бронзового призеров чемпионата вверх взяли первые. Помог им в достижении цели их капитан - Виктор Цыганков.
Полузащитник завершил атаку с левого фланга из передач Де Пени и Назария Русина, отметившись ударом на дальней штанге (21 мин). На 69 минуте "бело-синие" поймали хозяев на контратаке. Беседин на чужой половине выиграл борьбу у защитника и нашел пасом Цыганкова. Капитан киевлян с сопротивлением двух оппонентов огорчил "Александрию" - 2:0.
Примечательно, что Цыганков завершил сезон на втором месте в бомбардирской гонке УПЛ после Мораеса - 18 голов и 10 ассистов против 19 мячей в Мораеса.
Добавим также, в активе "Динамо" 72 очка, у "Александрии" - 49.