Дубль Циганкова дозволив "Динамо" перемогою завершити виступи в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На газоні КСК "Нива" в Олександрії однойменний клуб приймав київське "Динамо" у заключному 32-му турі УПЛ, передає кореспондент УНН.
У матчі "срібного" та бронзового призерів чемпіонату вверх взяли перші. Допоміг їм у досягненні цілі їх капітан – Віктор Циганков.
Півзахисник завершив атаку з лівого флангу з передач Де Пени і Назарія Русина, відзначившись ударом на дальній штанзі (21 хв). На 69 хвилині "біло-сині" спіймали господарів на контратаці. Бесєдін на чужій половині виграв боротьбу у захисника та знайшов пасом Циганкова. Капітан киян із спротивом двох опонентів засмутив "Олександрію" – 2:0.
Примітно, що Циганков завершив сезон на другій сходинці у бомбардирській гонці УПЛ після Мораеса – 18 голів і 10 асистів проти 19 м'ячів у Мораеса.
Додамо також, в активі "Динамо" 72 очки, у "Олександрії" – 49.