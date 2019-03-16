Дубль Ситало принес победу "Александрии" над "Черноморцем"

Уже в первой половине записной фаворит снял все вопросы относительно победителя. В дебюте баталии подача со штрафного сопровождалась голом Ситало. Уже на 12 минуте игра рукой в собственной штрафной зоне Бабохло привела к пенальти по воротам "Александрии", но Аржанов не попал в плоскость.

Далее "Александрия" отметилась ударом в перекладину ворот, а на 32 минуте Бабохло забил головой после подачи с углового.

Третье взятие ворот хозяев оформил Ситало и установил окончательные цифры на табло - 3:0.

Примечательно, что с 53-й минуты одесситы играли в меньшинстве - удаление получил Коваль.

Отметим, в таблице "Александрия" набрала 41 очко и занимает третью строчку, а одесситы с 16 пунктами идут предпоследними.

Напомним, УПЛ назвала имя лучшего футболиста крайнего тура.