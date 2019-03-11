Українська Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого футболіста крайнього туру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21 туру чемпіонату УПЛ. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Шахтаря” Віктор Коваленко, який у матчі з “Карпатами” зробив дубль. Він значно випередив “динамівця” Дениса Гармаша й одноклубника Ісмаїлі.
До експертної ради увійшли: Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Ігор Шуховцев.
Варто відзначити, що переможцем в номінації кращий тренер 21 туру став Паулу Фонсека з “Шахтаря”.