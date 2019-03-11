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Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего футболиста крайнего тура

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21 тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, который в матче с "Карпатами" сделал дубль. Он значительно опередил "динамовца" Дениса Гармаша и одноклубника Исмаили.

В экспертный совет вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Игорь Шуховцев.

Стоит отметить, что победителем в номинации лучший тренер 21 тура стал Паулу Фонсека из "Шахтера".

Украинские Национальные Новости

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