Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего футболиста крайнего тура
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21 тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, который в матче с "Карпатами" сделал дубль. Он значительно опередил "динамовца" Дениса Гармаша и одноклубника Исмаили.
В экспертный совет вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Игорь Шуховцев.
Стоит отметить, что победителем в номинации лучший тренер 21 тура стал Паулу Фонсека из "Шахтера".