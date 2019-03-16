Дубль Сітало приніс перемогу "Олександрії" над "Чорноморцем"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У дебютній зустрічі заключного 22-го туру першого етапу УПЛ ФК "Чорноморець" в Одесі приймав "Олександрію", передає кореспондент УНН.
Уже у першій половині записний фаворит зняв усі питання стосовно переможця. У дебюті баталії подача зі штрафного супроводжувалася голом Сітало. Натомість на 12 хвилині гра рукою у власній карній зоні Бабохло призвела до пенальті по воротах "Олександрії", але Аржанов не влучив у площину.
Далі "Олександрія" відзначилася ударом у поперечину воріт, а на 32 хвилині Бабохло забив головою після подачі з кутового.
Третє взяття воріт господарів оформив Сітало та встановив остаточні цифри на табло – 3:0.
Примітно, що з 53-ї хвилини одесити грали у меншості – вилучення отримав Коваль.
Зазначимо, у таблиці "Олександрія" набрала 41 очко і посідає третій рядок, а одесити з 16 пунктами йдуть передостанніми.
Нагадаємо, УПЛ назвала ім'я найкращого футболіста крайнього туру.