Дубль Селезнева вывел ФК "Аксихар" в финал Кубка Турции

После домашнего поражения от “Галатасарая” (1:2) явным фаворитом на выход в финал были стамбульцы. Впрочем, еще в первом тайме Селезнев дважды забил хозяевам, которые так и не смогли найти результативной ответа. В итоге — 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что в решающем поединке, который состоится 9 мая, “Акхисар” сыграет с победителем пары “Фенербахче” — “Бешикташ”. Первая игра соперников закончилась вничью — 2:2.

Примечательно, что после своего январского перехода из “Карабюкспором” до “Акхисар” Селезнев уже успел сыграть в составе своей новой команды 18 матчей и забить девять мячей.