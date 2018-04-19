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Дубль Селезнева вывел ФК "Аксихар" в финал Кубка Турции

Киев • УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Форвард сборной Украины Евгений Селезнёв вышел в стартовом составе “Акхисар” на ответный матч 1/2 финала Кубка Турции против “Галатасарая” и стал героем встречи. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Дубль Селезнева вывел ФК "Аксихар" в финал Кубка Турции

После домашнего поражения от “Галатасарая” (1:2) явным фаворитом на выход в финал были стамбульцы. Впрочем, еще в первом тайме Селезнев дважды забил хозяевам, которые так и не смогли найти результативной ответа. В итоге — 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что в решающем поединке, который состоится 9 мая, “Акхисар” сыграет с победителем пары “Фенербахче” — “Бешикташ”. Первая игра соперников закончилась вничью — 2:2.

Примечательно, что после своего январского перехода из “Карабюкспором” до “Акхисар” Селезнев уже успел сыграть в составе своей новой команды 18 матчей и забить девять мячей.

Украинские Национальные Новости

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