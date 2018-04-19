Дубль Селезньова вивів ФК "Аксіхар" у фінал Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Форвард збірної України Євгеній Селезньов вийшов у стартовому складі “Акхісару” на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Туреччини проти “Галатасараю” і став героєм зустрічі. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Після домашньої поразки від “Галатасараю” (1:2) явним фаворитом на вихід до фіналу були стамбульці. Втім, ще в першому таймі Селезньов двічі забив господарям, які так і не змогли знайти результативної відповіді. У підсумку — 2:0 на користь гостей.
Зазначимо, що у вирішальному двобої, який відбудеться 9 травня, “Акхісар” зіграє з переможцем пари “Фенербахче” — “Бешикташ”. Перша гра суперників закінчилася унічию — 2:2.
Примітно, що після свого січневого переходу із “Карабюкспору” до “Акхісару” Селезньов вже встиг зіграти у складі своєї нової команди 18 матчів й забити дев’ять м’ячів.