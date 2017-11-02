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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100072 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103037 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Дубль Марлоса принес "Шахтеру" победу над "Фейеноордом"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В игре четвертого тура группы F Лиги чемпионов “Шахтер” в Харькове принял нидерландский “Фейеноорд”, передает корреспондент УНН.

Во второй 10-минутке зрители ОСК “Металлист” увидели ливень голов. Сначала быстрая атака роттердамцев закончилась навесом в исполнении Стевена Бергуйса на никем не прикрытого Николайя Йоргенсена, который расстрелял Пятова.

Дончане ответили сразу двумя взятиеми ворот. Многоходовка “горняков” привела сначала к удару Тайсона, потом двух Феррейры — с последним кипер не справился (1: 1). Вывести вперед “оранжево-черных” удалось новичку сборной Украины Марлосу. На 36 минуте представитель Украины мог увеличить положительный задел в счете. Розыгрыш углового завершился ударом головой Феррейры. Гостей спасла перекладина.

Во втором тайме хозяева продолжали оказывать давление на “Фейеноорд”. Если Феррейре не хватило точности при ударе в нижний угол, то Марлос оформил дубль, когда на замахе убрал Тапию и подсек мяч над вратарем — 3: 1.

Добавим, что в активе “Шахтера” 9 очков и второе место в группе. “Фейеноорд” потерял шансы на борьбу за плей-офф соревнований — 0 баллов.

Украинские Национальные Новости

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