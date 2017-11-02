Дубль Марлоса принес "Шахтеру" победу над "Фейеноордом"

Во второй 10-минутке зрители ОСК “Металлист” увидели ливень голов. Сначала быстрая атака роттердамцев закончилась навесом в исполнении Стевена Бергуйса на никем не прикрытого Николайя Йоргенсена, который расстрелял Пятова.

Дончане ответили сразу двумя взятиеми ворот. Многоходовка “горняков” привела сначала к удару Тайсона, потом двух Феррейры — с последним кипер не справился (1: 1). Вывести вперед “оранжево-черных” удалось новичку сборной Украины Марлосу. На 36 минуте представитель Украины мог увеличить положительный задел в счете. Розыгрыш углового завершился ударом головой Феррейры. Гостей спасла перекладина.

Во втором тайме хозяева продолжали оказывать давление на “Фейеноорд”. Если Феррейре не хватило точности при ударе в нижний угол, то Марлос оформил дубль, когда на замахе убрал Тапию и подсек мяч над вратарем — 3: 1.

Добавим, что в активе “Шахтера” 9 очков и второе место в группе. “Фейеноорд” потерял шансы на борьбу за плей-офф соревнований — 0 баллов.