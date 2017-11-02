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Дубль Марлоса приніс "Шахтарю" перемогу над "Фейєноордом"

Київ • УНН

 • 12755 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В грі четвертого туру групи F Ліги чемпіонів “Шахтар” у Харкові прийняв нідерландський “Фейєноорд”, передає кореспондент УНН.

В другій 10-хвилинці глядачі ОСК “Металіст” побачили зливу голів. Спочатку швидка атака роттердамців закінчилася навісом у виконанні Стевена Бергуйса на ніким не прикритого Ніколайя Йоргенсена, який розстріляв Пятова.

Донеччани відповіли відразу двома взяттями воріт. Багатоходівка “гірників” призвела спочатку до удару Тайсона, потім двох Феррейри — з останнім кіпер не впорався (1:1). Вивести вперед “оранжево-чорних” вдалося новачку збірної України Марлосу. На 36 хвилині представник України міг збільшити позитивний заділ в рахунку. Розіграш кутового завершився ударом головою Факундо Феррейри. Гостей врятувала поперечка.

У другому таймі господарі продовжували чинити тиск на “Фейєноорд”. Якщо Феррейрі не вистачило точності при ударі в нижній кут, то Марлос оформив дубль, коли на замаху прибрав Тапію і підсік м’яч над воротарем — 3:1.

Додамо, що в активі “Шахтаря” 9 очок і друге місце в групі. “Фейєноорд” втратив шанси на боротьбу за плей-оф змагань — 0 балів.

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