Дубль бывшего игрока клубов УПЛ не спас ФК "Неман" от поражения в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Поединком ФК "Неман" - "Движение" Брест продолжилась программа 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, передает УНН.
Украшением поединка стал гол бывшего нападающего украинских клубов ("Заря", "Олимпик", "Ворскла", "Карпаты") Гегама Кадимяна. Армянин получил мяч у края штрафной зоны соперника и обводным ударом направил игровой снаряд от дальней стойки в сетку ворот.
До конца матча Кадимян оформил дубль, но его коллектив потерпел фиаско 2:4, доигрывая последние 5 минут в большинстве.
Примечательно, что Кадимян забил 6 мячей в сезоне и вместе с Яхшибоевим возглавляет бомбардирскую гонку.
Напомним, что Кадимян забивал победный гол в матче белорусского первенства.