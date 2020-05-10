Дубль ексгравця клубів УПЛ не врятував ФК "Німан" від поразки в чемпіонаті Білорусі

Окрасою поєдинку став гол колишнього нападника українських клубів ("Зоря", "Олімпік", "Ворскла", "Карпати") Гегама Кадимяна. Вірмен отримав м'яч біля краю штрафної зони суперника і обвідним ударом направив ігровий снаряд від дальньої стійки в сітку воріт.

До кінця матчу Кадимян оформив дубль, але його колектив зазнав фіаско 2:4, дограючи останні 5 хвилин у більшості.

Примітно, що Кадимян забив 6 м'ячів в сезоні та разом із Яхшибоєвим очолює бомбардирську гонку.

Нагадаємо, що Кадимян забивав переможний гол в матчі білоруської першості.