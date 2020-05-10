Дубль ексгравця клубів УПЛ не врятував ФК "Німан" від поразки в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поєдинком ФК "Німан" – "Рух" Брест продовжилась програма 8-го туру чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН.
Окрасою поєдинку став гол колишнього нападника українських клубів ("Зоря", "Олімпік", "Ворскла", "Карпати") Гегама Кадимяна. Вірмен отримав м'яч біля краю штрафної зони суперника і обвідним ударом направив ігровий снаряд від дальньої стійки в сітку воріт.
До кінця матчу Кадимян оформив дубль, але його колектив зазнав фіаско 2:4, дограючи останні 5 хвилин у більшості.
Примітно, що Кадимян забив 6 м'ячів в сезоні та разом із Яхшибоєвим очолює бомбардирську гонку.
Нагадаємо, що Кадимян забивав переможний гол в матчі білоруської першості.