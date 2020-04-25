Ексфутболіст клубів УПЛ оформив переможний гол в поєдинку чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В другому поєдинку стартового змагального дня шостого туру чемпіонату Білорусі з футболу ФК "Німан" приймав ФК "Енергетик-БГУ", передає кореспондент УНН.
Більше години протистояння на табло трималась нульова нічия, поки до справи на взявся вірменський форвард Гегам Кадимян. Гравець ланки атаки перекинув м’яч через голкіпера, а польовий гравець не встиг вибити його — 1:0. Далі дублем господарям допоміг Забєлін і встановив остаточні цифри — 3:0.
Примітно, що Кадимян, який виступав за українські — “Ворскла”, “Карпати”, “Олімпік”, “Зоря”, входить до трійки кращих бомбардирів першості Білорусі (3 голи).
Додамо, “Німан” набрав 8 очок (8 рядок) і в наступному турі зустрінеться з найбільш титулованим клубом країни “БАТЕ”.