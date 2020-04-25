Экс-футболист клубов УПЛ оформил победный гол в поединке чемпионата Беларуси

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 20494 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 69517 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100037 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126494 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127563 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169958 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121241 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Экс-футболист клубов УПЛ оформил победный гол в поединке чемпионата Беларуси

Экс-футболист клубов УПЛ оформил победный гол в поединке чемпионата Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во втором поединке стартового соревновательного дня шестого тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Неман" принимал ФК "Энергетик-БГУ", передает корреспондент УНН.

Больше часа противостояния на табло держалась нулевая ничья, пока к делу не подошел армянский форвард Гегам Кадимян. Игрок звена атаки перебросил мяч через голкипера, а полевой игрок не успел выбить его - 1:0. Далее дублем хозяевам помог Забелин и установил окончательные цифры - 3:0.

Примечательно, что Кадимян, который выступал за украинцев - "Ворскла", "Карпаты", "Олимпик", "Заря", входит в тройку лучших бомбардиров первенства Беларуси (3 гола).

Добавим, "Неман" набрал 8 очков (8 строка) и в следующем туре встретится с самым титулованным клубом страны "БАТЭ".

Украинские Национальные Новости

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